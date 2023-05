Roma, investe e uccide 25enne in monopattino: chiama i soccorsi e scappa

Ha investito e ucciso un 25enne in monopattino.

Si è fermato, ha chiamato i soccorsi e poi è fuggito. All'arrivo dei sanitari del 118, la vittima, Marco Mannage, era sola sul selciato e non c'era nulla da fare: il giovane, di origine bengalese, era deceduto. E' caccia a Roma al pirata della strada coinvolto nell'incidente avvenuto intorno alle 23 di domenica 21 maggio via Casal del Marmo. Per individuarlo si visionano le telecamere di videosorveglianza della zona. Si indaga per omissione di soccorso.