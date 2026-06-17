Roma, troupe di "È sempre Cartabianca" accerchiata al corteo per la remigrazione: insulti e spintoni

Prima dello scioglimento del corteo, alcuni esponenti del gruppo dell'ultradestra hanno circondato l'inviato Marco Sales e l'operatore bloccando loro ogni via di fuga. Dopo spintoni e insulti, un attivista ha strappato via di mano il telefono buttandolo a terra. "Ma la finite, ma siete fuori?", ha detto Sales mentre veniva strattonato dalla folla avvolto dai fumogeni. In precedenza, il portavoce di CasaPound, Luca Masella, ha lanciato dell'acqua contro l'inviato della trasmissione di Rete 4 che gli stava ponendo una domanda sulla proposta di legge per la remigrazione.