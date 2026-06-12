Roma blindata per quattro cortei: attesi 20mila manifestanti, anche CasaPound

Sarà un sabato ad alta tensione per la capitale. Quattro cortei di colori politici opposti attraverseranno Roma nel pomeriggio. Attesi oltre 20 mila manifestanti in arrivo da tutta Italia e dall'estero con treni, pullman e auto private.
Nel quartiere Prati scende in piazza l'ultradestra per la remigrazione, una manifestazione promossa da CasaPound a sostegno della proposta di legge per incentivare il ritorno dei cittadini stranieri nei paesi d'origine. Sono attese circa 4 mila persone. Partenza da piazza della Libertà alle 15 per sfilare lungo via Cola di Rienzo fino a piazza Risorgimento.