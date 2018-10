Roma, travolto e ucciso da un bus turistico in centro: attraversava sulle strisce

Il viceprefetto di Roma, Giorgio De Francesco , 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico in via Cavour a Roma , a pochi passi dai Fori Imperiali. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali in compagnia della moglie, rimasta illesa. In corso i rilievi della polizia locale per chiarire le cause dell'incidente. De Francesco è morto sul colpo.

La polizia locale, in attesa dei risultati degli esami dell'alcol test e di quello tossicologico effettuati sull'autista del pullman, sta esaminando il cronotachigrafo, una sorta di scatola nera del pullman.



Testimone: "La moglie urlava disperata" - "Ho sentito le urla disperate di una donna e mi sono precipitata in strada. Davanti a me c'era una scena terribile. Penso che quell'uomo sia stato trascinato o sbalzato per qualche metro. La moglie non smetteva di urlare, di chiedere aiuto". A parlare è la titolare di un negozio che si trova proprio nel tratto di via Cavour in cui l'uomo è stato travolto e ucciso da un bus turistico. "Pare che attraversasse sulle strisce e fosse quasi al centro della carreggiata quando è stato travolto - racconta la donna -. Sulle strisce c'è ancora un ombrello e altri oggetti probabilmente suoi. Il suo corpo invece è finito tra due auto in sosta. Non so come sia stato possibile. Come mai non è stato visto".