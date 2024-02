Roma, trattori al Circo Massimo: in piazza un migliaio di manifestanti

"No ai terreni incolti" e poi "No sindacati! Vogliamo essere autonomi".

E ancora: "L'agricoltura un treno che non si deve fermare", "Insieme per i nostri diritti". Sono questi alcuni degli striscioni al Circo Massimo, a Roma, per la manifestazione di coltivatori e pescatori, dove è presente circa un migliaio di persone. Tanti sono i campanacci fatti risuonare nell'area archeologica. "No alla carne sintetica", grida un manifestante. In piazza sventolano le bandiere tricolori, ma anche quelle della Sicilia. "Il nostro lavoro non è un hobby", "Sovranità e made in Italy chi li ha visti" e "Il grano è l'oro italiano" sono alcuni dei cartelli esposti.