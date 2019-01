Roma, topi morti dentro il cinema Barberini: in fuga 700 studenti

Tre topi morti sono stati trovati dentro il cinema Barberini, locale storico nel centro di Roma. La sala ospitava 700 studenti provenienti dalle scuole di tutta la città, pronti per assistere a una proiezione dedicata al Giorno della Memoria. Ma il programma della mattinata è stato interrotto quando alcuni insegnanti si sono accorti dei roditori morti presenti in mezzo alla sala e hanno allertato la polizia locale.

La Asl ha disposto immediatamente la chiusura del cinema e la sospensione di ogni attività. Ma non sono mancate le critiche, provenienti soprattutto dal Codacons: “Sembra proprio non ci sia fine al peggio. Ogni giorno Roma ci regala nuovi vergognosi episodi di degrado”.



Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi ha lanciato un messaggio direttamente all’amministrazione della Capitale: “Oramai a Roma i topi non frequentano più solo i cassonetti dell’immondizia, ma invadono anche i locali pubblici. Con la spazzatura che rimane in strada, vengono attirate intere colonie di topi. Ci chiediamo quale provvedimenti intenda adottare l’amministrazione per salvaguardare la salute dei cittadini”.