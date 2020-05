Roma, tenta accoltellare poliziotto: altro agente spara e lo ferisce

Un uomo, barricato in un appartamento in fiamme alla periferia di Roma, ha reagito contro un poliziotto che era intervenuto per via dell'incendio, tentando di accoltellarlo. A quel punto un altro agente, per fermare l'uomo, gli ha sparato ferendolo alla spalla. E' successo nella tarda serata di domenica in via Val Savio, in zona Montesacro. L'uomo è stato arrestato e portato in ospedale.