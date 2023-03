Roma, spaccio senza sosta alla stazione di Termini

Vittorio Brumotti di "Striscia la Notizia" torna in missione per liberare le piazze italiane dalla piaga della droga

Vittorio Brumotti di "Striscia la Notizia" torna in missione per liberare le piazze italiane dalla piaga della droga. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, l’inviato del tg satirico si reca a Roma, nei pressi della Stazione Termini. Una zona che, nonostante controlli e retate, continua a far parlare di sé soprattutto per il degrado, lo spaccio e le frequenti aggressioni.

Non a caso, la situazione documentata da Brumotti è allarmante, con decine di pusher che vendono droga a ritmo continuo, in pieno giorno, incuranti di passanti e viaggiatori, di fronte e nelle vie limitrofe alla stazione. Come avvenuto in altre occasioni, anche in questo caso intervengono le Forze dell’ordine, che portano via per controlli alcuni spacciatori.