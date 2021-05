Roma, sospesa la clinica che effettuava vaccini senza prenotazione | Dalle 16 AstraZeneca per chi citofonava

Non serviva prenotarsi al portale regionale per potersi vaccinare, ci si presentava e si veniva immunizzati contro il Covid, a qualunque età. E' quello che accadeva alla Casa di Cura Annunziatella di Roma. Ma ora, dopo l'ispezione ordinata dalla Asl Roma 2, la clinica è stata sospesa e tutti i prenotati (quelli corretti) che erano in lista per la vaccinazione saranno dirottati presso altri hub della città.

I ragazzi si informavano col passaparola - E' bastato il classico passaparola per diffondere la voce che alla Casa di Cura Annunziatella ci si poteva vaccinare saltando procedure, file e soprattutto classi di età. Da quel che si è saputo anche diversi under 30 hanno potuto ricevere il vaccino nelle scorse settimane. Almeno fino a prima del 17 maggio, giorno in cui la procedura saltafila è stata interrotta.

Dalle 16 ci si vaccinava con AstraZeneca - Lo hanno certificato gli ispettori della Asl Roma 2 che sono stati inviati alla clinica dopo le numerose segnalazioni ma soprattutto gli articoli di stampa che cominciavano ad uscire. Gli ispettori al momento non hanno certificato un "dolo". Sembra che nelle ultime settimane dalle 16 in avanti alla clinica ci si vaccinava con dosi AstraZeneca. Forse un modo per esaurire le scorte rifiutate da chi si presentava con la prenotazione regolare.