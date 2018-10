Roma, Soprintendenza: "La spiaggia sul Tevere è abusiva, va smantellata"

Altro che la spiaggia sul Tevere "vivrà oltre l'estate", come aveva promesso a fine settembre il sindaco di Roma Virginia Raggi a chiusura della stagione di Tiberis, partita solo ai primi di agosto. "La spiaggia sul Tevere va smantellata", ha gelato così il Campidoglio la Soprintendenza del Ministero dei Beni Culturali, come riporta Il Messaggero. E' stato chiesto al Comune, dunque, "il ripristino dello stato dei luoghi", perché l'intervento voluto dalla giunta capitolina rappresenta "un fattore di rischio e di vulnerabilità del paesaggio".

"Raggi è come Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due. La spiaggia sul Tevere non solo è stata un grande flop ma ora addirittura si scopre che è abusiva, e la Soprintendenza del Ministero dei Beni culturali chiede che venga rimossa. Dopo Spelacchio la sindaca è riuscita a collezionare un'altra memorabile figuraccia". Ha commentato così la notizia su Tiberis Stefano Pedica del Pd. "Ora chi pagherà per quest'ennesima follia grillina? - ha aggiunto. - Non mi pare il caso che a sborsare siano sempre i cittadini. Spero che la Corte dei Conti faccia presto luce su questa vicenda e che i romani vengano risarciti fino all'ultimo centesimo".