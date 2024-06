Tutta la storia sarebbe cominciata a Calcata, in provincia di Viterbo, dopo che la ragazza ha telefonato alla polizia per segnalare il padre che, a bordo di un autobus, manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Gli agenti, hanno fermato l'uomo alla fermata dei bus a Saxa Rubra. La 16enne ha raccontato ai poliziotti che il padre la minacciava con una lima per le unghie con la lama affilata che teneva nascosta nella cover del cellulare. Dopo il racconto, il 40enne è stato perquisito e la polizia ha trovato la limetta.