Roma, all'università La Sapienza proteste contro un convegno con FdI: cariche della polizia contro gli studenti

Sit-in degli studenti, identificato un manifestante - La pagina Facebook di "Coordinamento collettivi La Sapienza" ha pubblicato le immagini delle cariche della polizia in assetto anti-sommossa contro i giovani "disarmati" e " a volto scoperto2. Secondo la denuncia diversi di loro hanno riportato "lesioni a testa, braccia e gambe". Il convegno era organizzato da Azione Universitaria, sigla degli studenti di destra, e all'appuntamento erano attesi anche esponenti di Fratelli d'Italia. Gli aderenti al collettivo hanno inscenato un sit-in di protesta organizzato davanti alla facoltà di Scienze politiche dall'organizzazione giovanile comunista Cambiare rotta e dai collettivi antifascisti contro la visita di Daniele Capezzone e del deputato di FdI Fabio Roscani, invitati a una conferenza sul "capitalismo buono". Tra i giovani che hanno aderito alla protesta uno è stato identificato: sembra che abbia brandito un'asta contro le forze dell'ordine.

Fronte della gioventù comunista: polizia e cariche contro gli studenti - Il Fronte della gioventù comunista ha accusato: "La risposta della Sapienza non si è fatta attendere. Cancelli sbarrati, cordone di polizia, cariche e fermi, questa la risposta alla mobilitazione degli studenti nella giornata in cui viene organizzato un convegno alla presenza di rappresentanti del governo con una contestazione degli studenti".

E ancora: "L'atteggiamento dell'amministrazione è a dir poco vergognoso: in un'università in cui mancano spazi, con tasse sempre più alte e barriere economiche per gli studenti degli strati popolari, Sapienza pensa a organizzare convegni con esponenti di governo, pro-vita e antiabortisti. Un'università che manganella gli studenti e srotola il tappeto rosso ai reazionari è un'università che si schiera apertamente a favore della repressione e della reazione. E' evidente che per l'amministrazione attuale, che non si è risparmiata neanche di fare i complimenti a Giorgia Meloni per la sua elezione, queste siano le priorità. Inammissibile e vergognoso: Sapienza condanni immediatamente ciò che è successo".

Il rettore: "No ad ogni forma di violenza" - Il rettore dell'Università Antonella Polimeni ha affermato: "L'Università deve essere un luogo in cui si studia, si cresce, in cui bisogna incontrarsi e confrontarsi, ma non scontrarsi fisicamente. Condanniamo ogni forma di violenza e garantiamo, ad ogni individuo che agisca secondo i principi costituzionali, il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni nel rispetto della pluralità delle idee".

Bernini: "La libertà di parola non è a senso unico" - Sul caso il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha detto: "La libertà di parola non è una strada a senso unico. Chi inibisce la manifestazione del pensiero altrui non comunica, prevarica. Quanto accaduto a La Sapienza è esattamente ciò che non dovrebbe accadere in alcun contesto e ancor meno nei luoghi del sapere dove si coltivano i valori della libertà, del confronto, del dialogo. Gli atenei, le aule, devono essere spazi di formazione e costruzione. Esprimo il mio sostegno al rettore e l'incoraggiamento a tutti gli studenti a coltivare e a difendere le proprie idee con la forza della parola, non dell'aggressività".