Cane precipitato dalla finestra a Roma, la padrona del rottweiler: "Ancora non ci credo"

La donna che vive in via Frattina: "Mi dispiace molto per la signora colpita"

Nel centro storico di Roma, a due passi da piazza di Spagna, un rottweiler è precipitato dalla finestra di una casa in via Frattina colpendo una donna incinta di 28 anni. È successo giovedì 27 ottobre, il cane è morto sul colpo mentre la donna, trasportata d'urgenza all'ospedale, sta bene e la sua gravidanza non è in pericolo. A "Pomeriggio Cinque" interviene Emilia la padrona di Cody, il cane caduto dal terzo piano, che ancora non riesce a credere all'accaduto.

Leggi Anche Roma, rottweiler cade dalla finestra e ferisce una donna incinta

"Ero in bagno quando ho sentito la vicina urlare il mio nome e quello del cane", racconta Emilia che, intervistata nel suo appartamento, mostra le stanze della sua casa. "Ho pensato che fosse uscito dalla porta e mi sono precipitata fuori casa e invece presumo che dal bagno si sia diretto in camera da letto", spiega la donna indicando la finestra che si affaccia su via Frattina, quella dalla quale il cane si sarebbe lanciato. "Non so come abbia fatto, la finestra è alta sotto c'è il condizionatore. Se si fosse arrampicato qui si sarebbe rotto il condizionatore perché lui pesava 50 chili - aggiunge Emilia che non riesce a darsi una spiegazione - c'è chi dice che forse ha visto un piccione, ma lui era un cane intelligente, non si avvicinava alla finestra: aveva paura. Sto impazzendo cercando di capire cosa è successo".

Emilia poi racconta cosa è accaduto quando è scesa in strada per soccorrere il cane: "La prima cosa che ho visto è stata il cane al centro della strada. Subito dopo mi sono girata verso la signora, sono corsa da lei, le ho chiesto come stesse ma era sotto shock e giustamente gridava. Poco dopo, chi era lì ha iniziato a urlarmi contro. Sono pronta a rispondere a qualunque accusa, sono qui e non scappo: mi dispiace molto per quella donna ", conclude.