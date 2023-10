Morte Matthew Perry, l'amica Lisa Kudrow vuole adottare il suo cane

Tgcom24

In corso l'autopsia di Matthew Perry: le ipotesi sulla morte Il corpo dell'attore è stato trasportato in barella nel furgone di un medico legale dalla porta d'ingresso della sua casa nella tarda serata di sabato, dopo essere stato trovato morto nella sua vasca idromassaggio a seguito di un sospetto annegamento. Non è stata resa nota la causa ufficiale della morte ed è in corso l'autopsia. "Anche se nessuno vuole credere che si tratti di farmaci, prescritti o meno, ovviamente questo è un pensiero nella loro mente", ha detto a "Daily Mail" una fonte vicina a Kudrow. "Pensano che abbia preso qualcosa che non si è mescolato con l'acqua calda".

Lisa Kudrow vuole adottare il cane Alfred Nonostante Matthew Perry abbia parlato apertamente dei suoi problemi e delle sue dipendenze, la sua morte è stata un fulmine a ciel sereno per il cast di "Friends". La Kudrow ha dichiarato che la sua morte a soli 54 anni non è sembrata reale a "nessuno della banda", ha poi promesso che avrebbe partecipato al suo funerale e avrebbe persino potuto adottare il suo cane Alfred, che era con lui da tre anni.

"Era sobrio e si godeva la vita" "Matthew era finalmente in pace con se stesso e stava vivendo l'anno più bello della sua vita dal lancio del suo libro, quasi esattamente un anno fa. Si stava godendo la vita", ha continuato la fonte. "Era più vicino che mai ai suoi genitori e si impegnava attivamente nella sua sobrietà. È sconcertata da ciò che ha causato la sua morte".



L'arrivo dei genitori dopo la tragedia La madre di Perry, Suzanne, e il suo patrigno Keith Morrison sono stati tra i primi ad arrivare a casa del figlio a Los Angeles dopo la notizia della sua morte. Anche il padre naturale di Perry, l'attore John Bennett Perry (82 anni), si è recato nella casa nel quartiere di Pacific Palisades.

Il comunicato della famiglia In una breve dichiarazione la famiglia ha detto: "Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita del nostro amato figlio e fratello. Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico".



Chi era Matthew Perry Nato a Williamstown, Massachusetts, nell'agosto del 1969, l'attore era cresciuto in Canada. Sua madre era una giornalista e la portavoce del premier Pierre Trudeau, il padre di Justin Trudeau. A Los Angeles è approdato quando era un teenager e aveva ottenuto alcuni ruoli minori nel 1987 e nel 1988. La svolta è arrivata nel 1994 quando Nbc lo ha scelto per "Friends".



Gli anni di "Friends" e il ruolo di Chandler Nei panni di Chandler è stato presente in tutti gli episodi della seria durata 10 anni. Ironico e sarcastico, spesso insicuro delle sue relazioni amorose, Chandler è stato per molti fan il personaggio più amato della serie con il suo essere divertente e affettuoso, sempre pronto ad aiutare i suoi amici nei momenti difficili. Coinquilino di Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) per gran parte della serie, si innamora di Monica Geller, (Courtney Cox) la sorella del suo migliore amico Ross (David Schwimmer) nonché vicina di casa insieme a Rachel Green (Jennifer Aniston). Dopo una lunga storia i due si sposano e adottano due gemelli. Chandler ha avuto un'infanzia difficile, a causa del divorzio dei suoi genitori e della scoperta dell'omosessualità di suo padre (nella serie interpretato da una straordinaria Kathleen Turner). Questo lo ha portato a sviluppare un senso dell'umorismo come meccanismo di difesa. Per il ruolo di Chandler Perry ha ottenuto sei nomination agli Emmy, senza però mai riuscire a vincere il premio. Nel 2021 il gruppo è stato protagonista di un attesissimo special di reunion.

La carriera oltre a "Friends" Se il ruolo di Chandler è quello che gli ha dato la maggiore popolarità, Matthew Perry non si è però limitato a quello. Nel corso della sua carriera ha interpretato tredici film, alcuni dei quali di buon successo, come "Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa" (1997) e "FBI: protezione testimoni" (2000) ed "FBI: protezione testimoni 2" (2004) nei panni di un tranquillo dentista la cui vita cambia nel momento in cui il suo nuovo vicino di casa diventa un noto killer, interpretato da Bruce Willis. Per il piccolo schermo invece ha avuto ruoli in "West Wing - Tutti gli uomini del Presidente", dove era un avvocato della Casa Bianca, "The Ron Clark Story", "The Good Wife e The Good Fight" e "I Kennedy: la storia continua", calandosi nei panni di Ted Kennedy, il senatore e fratello di John e Robert Kennedy.

Gli amori celebri di Matthew Perry Nel corso della sua vita, ha avuto diverse relazioni sentimentali con alcune celebrità di Hollywood, ma non si è mai sposato. Tra le sue ex fidanzate c'è Julia Roberts, conosciuta sul set di "Friends" nel 1996, dove ha interpretato una sua spasimante. I due hanno avuto una breve storia, ma è stato lui a lasciarla per le sue insicurezze. Poi Cameron Diaz con cui ha avuto una fugace relazione nel 2007, e Molly Hurwitz. La manager letteraria è stata l'ultima compagna di Perry, con cui si era fidanzato nel 2020. I due avevano annunciato il matrimonio, ma si sono lasciati nel 2021, poco prima delle nozze. Tra le altre ex fidanzate di Perry ci sono Lizzy Caplan, attrice di "Masters of Sex", con cui è stato insieme per sei anni dal 2006 al 2012, Lauren Graham, protagonista di "Una mamma per amica", Neve Campbell, star di "Scream", Yasmine Bleeth, attrice di "Baywatch", e Maeve Quinlan, interprete di "Beautiful". Nel suo libro aveva confessato che avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli, ma che aveva sempre paura di non essere abbastanza per le sue partner.

La lotta contro le dipendenze Se quello di "Friends" è stato un periodo fortunato professionalmente, negli stessi anni ha dovuto affrontare diverse difficoltà personali. Il successo è stato accompagnato dalla dipendenza agli oppioidi e all'alcol. A causa di un incidente su una moto d'acqua nel 1997 gli era stato prescritto il Vicodin, un antidolorifico oppiaceo, e ne era divenuto rapidamente dipendente, tanto da arrivarne a prendere 55 pastiglie al giorno. Per disintossicarsi e cercare di abbandonare l'alcol è stato in cura per più di un'occasione. Nel suo libro di memorie "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (edito in italia da La Nave di Teseo), l'attore ha raccontato della sua battaglia contro le droghe, che si sommava a problemi di salute seri. Nel 2018, come raccontato da lui stesso, ha rischiato di morire per una perforazione gastrointestinale, per la quale è stato operato e ha trascorso mesi in ospedale.