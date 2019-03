A piazzale Clodio è avviata da tempo un'indagine sull'incendio al Tmb Salario avvenuto l'11 dicembre scorso. Anche in questo caso il procedimento ipotizza una fattispecie colposa.



I magistrati, per l'impianto di via Salaria, sono in attesa dei risultati di una serie di accertamenti tecnici per verificare anche la velocità di propagazione delle fiamme. Obiettivo di chi indaga è accertare la natura dell'incendio anche se una prima consulenza, depositata a gennaio, ha escluso la presenza di inneschi nell'area interessata dalle fiamme.



Ama: "Funzionalità del Tmb non compromessa dal rogo" - La struttura del Tmb Rocca Cencia, a differenza del Salario reso inutilizzabile dell'incendio di dicembre 2018, "non è stata compromessa dalle fiamme e quindi potrà rientrare in funzione appena le autorità competenti daranno il loro via libera". Lo si apprende dall'Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Al momento una parte dell'impianto risulta sotto sequestro su disposizione della magistratura e si attendono informazioni sulla ripresa delle attività nella parte dell'impianto non sotto sequestro.