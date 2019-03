Roma, a fuoco anche l'ultimo impianto di rifiuti Ama in funzione dopo il rogo di dicembre

Alla notizia del nuovo rogo la sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata all'impianto di Rocca Cencia, per verificare la situazione. Poco prima, ospite di Massimo Giletti a "Non è l'arena", su La 7, il primo cittadino della Capitale aveva affrontato il tema dei rifiuti.



"Dietro l'incendio del Tmb Salario - le sue parole - mi sembra che la magistratura abbia detto che ci sia un atto doloso su cui probabilmente sta indagando. Adesso ce ne è un altro". "Oltre al Tmb Salario, oltre a questo episodio, - ha aggiunto Virginia Raggi, - ricordo i 600 cassonetti bruciati da quando ci siamo insediati per un danno di circa 500mila euro".



"Noi stiamo provando a cambiare il sistema di gestione dei rifiuti", ha sottolineato la sindaca di Roma. Alla domanda su cosa ci sia dietro le difficoltà delle città, Raggi ha risposto: "Cosa c'è dietro magari lo scoprirà la magistratura. Io so che i rifiuti rendono tanto, allora quando si parla di riduzione di rifiuti, di riciclo spinto, un determinato sistema che ha prosperato per oltre 60 anni a Roma e in Italia quel sistema non ci sta".