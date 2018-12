Rogo deposito rifiuti a Roma, la procura indaga per disastro colposo

La procura di Roma indaga per disastro colposo dopo l'incendio al deposito rifiuti sulla Salaria, nella Capitale. I magistrati, ancora in attesa delle informative delle forze dell'ordine arrivate all'impianto dopo la segnalazione, potrebbero procedere anche per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Gli inquirenti provvederanno al sequestro parziale della struttura, già completamente inagibile.