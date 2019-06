Roma, riapre la fermata metro di Repubblica: era chiusa da 246 giorni

Mercoledì mattina riapre la fermata metro di Repubblica, sulla linea A, a Roma. La fermata, di nuovo operativa dopo i collaudi, era stata chiusa il 23 ottobre quando alcuni tifosi russi del Cska di Mosca, in città per una partita di Champions, erano rimasti coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile. "Ci scusiamo con cittadini e commercianti per i disagi di questi mesi", ha scritto su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi.