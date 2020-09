Roma, rapina in casa: proprietario colpito con una martellata

Rapina in un'abitazione bifamiliare alla periferia di Roma. E' accaduto sabato sera, in zona Fidene. A quanto ricostruito i ladri sono entrati in casa e hanno smurato la cassaforte. Sentendo i rumori i proprietari sono andati a controllare e si sono imbattuti nei rapinatori che li hanno spintonati e hanno colpito il proprietario con un martello alla testa. L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. Sulla vicenda indaga la polizia.