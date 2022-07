Roma, rapina a un portavalori: guardia giurata ferita

Assalto a un portavalori a Roma.

Un gruppo di banditi, poco prima delle 08:00, ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo, nella zona della Casilina. Ne è nata una sparatoria, una delle guardie giurate è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a portare via del denaro dal mezzo prima di scappare. Sul posto polizia e agenti della Mobile.