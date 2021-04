Roma, Raggi convoca Ama: "Situazione cimiteri ingiustificabile"

ansa

Dopo lo sfogo del deputato Andrea Romano, che da due mesi non riesce a seppellire suo figlio, è intervenuto il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "La situazione nei cimiteri - ha detto - è ingiustificabile. Ho convocato Ama che mi ha assicurato di stare lavorando ad una soluzione per dare risposte ai cittadini in questo momento di emergenza coronavirus. Sono vicina alla famiglia di Romano e alle altre famiglie".