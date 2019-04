Roma,proteste per arrivo rom: il sindaco Raggi ordina ricollocamento

Dopo le violente proteste di ieri, il Campidoglio ha deciso il ricollocamento in centri su tutto il territorio romano dei 60 rom arrivati in una struttura del quartiere Torre Maura. "L'Ufficio speciale Rom sinti e caminanti ha deciso di ricollocare le persone presenti nella struttura presso altri centri d'accoglienza per persone fragili su tutto il territorio romano", ha scritto in una nota il Campidoglio.