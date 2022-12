Roma, lavoratori in piazza contro la manovra: "Troppa precarietà a danno dei giovani e delle donne"

I sindacati di CGIL e UIL sono scesi in piazza a Roma per protestare contro la prima manovra economica del nuovo Governo. Alle telecamere di "Mattino Cinque News" intervengono i lavoratori e Michele Azzola, segretario della CGIL: "Si sta scaricando il futuro, che non c’è, sui giovani e sulle donne. Troppa precarietà e poi c'è la condanna dei voucher, partite iva e flat tax che non portano ad un futuro. Il Paese sarà più povero e i ricchi continueranno a evadere le tasse. Tutto questo è inaccettabile".

A intervenire alle telecamere del programma di Canale 5 è anche Alberto Civica della UIL: "Mettere insieme voucher e la detassazione dei premi dati dal datore di lavoro significa semplicemente andare verso il lavoro nero e destrutturare i contratti collettivi. Questa è una delle ragioni". "La flat tax - ha aggiunto Michele Azzola, segretario della CGIL - è una manovra finta per togliere diritti ai dipendenti che aprendo la partita iva guadagneranno meno di prima. È un fenomeno che serve solo a togliere dal contratto di lavoro il dipendente e non a guadagnare di più, anzi guadagneranno di meno".