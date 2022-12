Roma, portalettere getta la posta nei cassonetti invece di consegnarla

"Striscia la Notizia" mostra le assurde immagini che ritraggono un portalettere che a Roma getta le buste che dovrebbe consegnare nei cassonetti. Dopo l'accaduto, l'inviato Jimmy Ghione è andato a chiedere subito spiegazioni: "Fa male vedere queste immagini, è una cosa gravissima e inaccettabile. Vi ringraziamo per la segnalazione perché ci siamo attivati non appena l'abbiamo ricevuta" ha spiegato alle telecamere del tg satirico Valentina Tomeo, responsabile qualità Poste Italiane.

"È un episodio su cui indagheremo e una volta riscontrate le responsabilità provvederemo a licenziare il portalettere perché su questo comportamento non possiamo fare altro - ha continuato la Tomeo - Ovviamente come poste ci impegniamo a riconsegnare il prima possibile la corrispondenza che è stata rinvenuta". Tra le lettere gettate nei cassonetti recuperate dall'inviato di "Striscia la Notizia" erano presenti dati personali, bollette in scadenza e tante altre comunicazioni personali mai consegnate. "Quello che è successo - conclude la responsabile di Poste Italiane - è lontanissimo dai nostri standard di servizio e dall'operato di tanti colleghi portalettere che fanno questo lavoro con dedizione tutti i giorni".