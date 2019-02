Roma, picchiò la figlia della compagna: fermo convalidato per Zeoli

Resta in carcere Federico Zeoli, il 25enne arrestato con l'accusa di aver picchiato la figlia della compagna, di appena 22 mesi. Il gip ha infatti convalidato il fermo per l'uomo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Le accuse per Zeoli, detenuto nel penitenziario di Velletri, sono di maltrattamenti in famiglia e di tentato omicidio.