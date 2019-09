Roma, picchia la moglie ma il figlio lo accoltella: marito arrestato

Un 48enne filippino è stato arrestato a Frascati, in provincia di Roma, per lesioni personali aggravate nei confronti della moglie 43enne. Durante una lite avvenuta in casa, l'uomo ha cercato di soffocarla e di colpirla con una doccetta per l'irrigazione del giardino e poi l'ha spinta a terra. Sentendo le urla, il figlio 20enne della coppia è intervenuto ferendo il padre con un coltello. Il 48enne è stato arrestato, mentre il figlio è stato denunciato.