Roma, pedopornografia e adescamento minori: arrestato maestro elementari

Registrava videochiamate a sfondo sessuale con minorenni, spacciandosi per un loro coetaneo: per questo motivo un insegnante della scuola primaria è stato arrestato a Roma con le accuse di adescamento di minori e pedopornografia.

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia arrivata alla polizia postale di Brescia dalla madre di una delle vittime. L'uomo registrava e conservava le videochiamate con le minori, spacciandosi per un giovane ragazzo, grazie all'utilizzo di un software in grado di modificare gli aspetti del volto.