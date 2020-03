Roma, panico da coronavirus: malore per un 47enne in strada, ma non era per il Covid-19

Come riporta il Corriere della Sera, il 47enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Non è escluso che venga comunque sottoposto a tampone per verificare una sua eventuale positività.

Intanto alcuni media britannici lanciano l'allarme per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pericolosità del Covid-19 e sull'importanza di evitare contatti, titolando: "In Italia ci sono letteralmente corpi per strada, restate a casa". Accanto alla foto del 47enne steso a terra, il quotidiano inglese Metro associa lo scatto di un affollatissimo vagone della metropolitana di Londra.