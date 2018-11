Roma, ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con un'adolescente | Spunta una pista alternativa

La sparizione misteriosa della moglie del custode - L'uomo, come riporta Il Corriere della Sera, ebbe numerosi litigi con sua moglie, fino a quando quest'ultima sparì in circostanze mai chiarite. Un rapporto tormentato, di cui erano a conoscenza i dipendenti del palazzo ricevuto come donazione dal Vaticano nel 1949 e adibito a Nunziatura nel 1959. Fino a che, dall'oggi al domani, la moglie del guardiano di Villa Giorgina non fu più vista né in servizio né nell'appartamento. "Se ne è andata all'improvviso, mi ha lasciato, non andavamo d’accordo", sono le parole attribuite all'allora dipendente della Nunziatura.



Attesa per li esami del Dna - Gli accertamenti affidati alla polizia scientifica sulle ossa, intanto, dovrebbero partire da lunedì. Una volta estratto il materiale genetico questo sarà comparato con quello di Emanuela Orlandi, il cui Dna è stato da tempo messo a disposizione della famiglia agli investigatori. Stessa cosa per il Dna di Mirella Gregori che la famiglia forni ai tempi della vicenda di Sant'Apollinare.



La sorella di Mirella Gregori: "Abitavamo a pochi metri dalla Nunziatura" - "E' davvero incredibile pensare che abitavamo così vicino alla Nunziatura apostolica, credo che siano 10 minuti a piedi". E' quanto afferma Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella la ragazza scomparsa nel 1983, una quarantina di giorni prima di Manuela Orlandi. All'epoca dei fatti la famiglia Gregori abitava nella zona di Porta Pia che dista poche centinaia di metri da via Po, sede dell'ambasciata della Santa Sede in Italia.



L'uomo in contatto con la banda della Magliana - E a pochi metri dalla Nunziatura apostolica abitava anche Giuseppe Scimone, uomo in contatto con la banda della Magliana. L'uomo, morto una dozzina di anni fa, era "in contatto con la Banda della Magliana ed era amico del boss Renatino De Pedis", sepolto poi nella basilica di Sant'Apollinare. A piazza Sant'Apollinare si trovava la scuola di musica da dove Emanuela Orlandi sparì. In un'informativa della Squadra mobile, sostiene Il Fatto Quotidiano, "si riporta la testimonianza di Sabrina Minardi, amante di De Pedis, che solleva l'ipotesi di un presunto coinvolgimento di Scimone nella sparizione di Emanuela e riferisce di un appartamento ai Parioli e di un'ascensore che sbuca in casa". I poliziotti all'epoca ricostruirono i movimenti di Scimone e arrivarono all'appartamento di via Po 25, appena un civico prima della Nunziatura, e accertano il prezzo dell'affitto: due milioni e mezzo di lire al mese per la casa di 400 metri quadri e due milioni per i mobili.