Roma, scoperto arsenale: forse collegato a ultimi omicidi nella Capitale

A Roma è stato scoperto e sequestrato un arsenale di armi, una decina di pistole e un fucile, nel quartiere Pietralata.

Il ritrovamento rientra nelle indagini della Dda sugli ultimi omicidi avvenuti in città e in particolare gli agguati a Luigi Finizio, avvenuto il 13 marzo a Torpignattara e quello avvenuto la notte tra domenica e lunedì ai danni di Andrea Fiore. L'uomo che custodiva l'arsenale, un italiano, è stato arrestato. Gli inquirenti ritengono che gli ultimi fatti di sangue siano legati ad una lotta tra bande criminali per questioni legate anche alla droga.