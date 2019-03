Roma, non lava bene i piatti: donna rinchiude il marito in soffitta

Bastava che il marito non lavasse bene i piatti o non stendesse con ordine il bucato perché una donna 48enne di origine peruviana andasse su tutte le furie. Così, per ogni piccolo errore, la donna segregava il marito in soffitta, a Monteverde, in un quartiere romano. I maltrattamenti sono andati avanti per anni, fino a che il fratello della vittima non ha deciso di denunciare la donna.