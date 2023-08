Roma, 77enne trovato morto a Nettuno: ucciso a picconate

Un caso di omicidio a Nettuno (Roma) dove un 77enne è stato ucciso, con un picconata alla testa, nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi.

L'uomo, Enzo Vetrano, era un ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia. A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni vicini che hanno sentito gridare. I carabinieri indagano in tutte le direzioni, non tralasciando alcuna pista nemmeno quella della rapina degenerata in omicidio.