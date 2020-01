Roma, neonata muore per le ferite riportate dopo essere stata partorita in casa: madre indagata per omicidio

E' morta in ospedale una bimba ricoverata in gravi condizioni a poche ore dalla nascita avvenuta in casa ad Acilia, periferia sud di Roma. I medici avevano riscontrato ferite compatibili con un profondo trauma cranico. Per questa vicenda è stata fermata la madre, una donna di 30 anni italiana di origini svedesi. Nei suoi confronti la Procura contestava il reato di tentato omicidio che però, a questo punto, diventerà di omicidio volontario.