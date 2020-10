Roma, mezzi pubblici al collasso: metro e bus pieni, poche corse e zero controlli

Metro e bus pieni, distanziamento sociale annullato. A Roma, il settore dei trasporti pubblici non sembra aver tenuto il passo dell'emergenza causata dalla diffusione del coronavirus. Le telecamere di "Mattino Cinque" hanno documentato la situazione sui mezzi della Capitale.



Le corse non sono state aumentate e questo provoca diversi disagi ai passeggeri: rispettare la distanza è impossibile, sia mentre si aspetta la metropolitana, sia all'interno dei vagoni. Stesso discorso vale per gli autobus, in cui l'unica misura di prevenzione adottata è stata quella di bloccare la porta d'ingresso all'altezza del conducente, impedendo così ai passeggeri di occupare i primi sedili.