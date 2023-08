Da video / Welcome to favelas

Da video / Welcome to favelas

Fotogallery - A Bardonecchia il giorno dopo l'esondazione: tutti al lavoro per spalare il fango

Bologna, Ferragosto di solidarietà... in divisa: carabinieri aiutano anziano disabile in difficoltà

Tragedia in montagna, ecco chi sono i due finanzieri morti in Friuli

Fotogallery - Piano di Sorrento (Napoli), donna uccisa a coltellate: aveva denunciato l'ex per stalking

Da video / Welcome to favelas

Da video / Welcome to favelas

Fotogallery - Roma, maxi inseguimento per le strade della Capitale: arrestato 52enne

E' durato più di un'ora il maxi inseguimento per le strade di Roma, che ha tenuto impegnate decine di volanti e di autoradio della polizia, iniziato all'uscita 15 del Gra, all'altezza de La Rustica e culminato con l'arresto di un uomo italiano di 52 anni in via Gregorio VII.

Durante la folle corsa, a bordo di un automezzo gru rubato poco prima, è stata speronata una volante e sono state danneggiate alcune auto in sosta.