Roma, maestro di sci salvato dall’infarto grazie all'Apple Watch

Vincenzo Bottiglieri non sarebbe vivo senza il suo orologio. L’ex maestro di sci, 65enne ora in pensione, è stato salvato a Roma da un infarto grazie all'Apple Watch, regalo del figlio, che ha segnalato delle anomalie nel battito cardiaco. Quest'ultimo, preoccupato, è corso all’ospedale San Camillo dove i medici lo hanno ricoverato d’urgenza per infarto in atto e ostruzione dell’arteria al 98%.

Tutto è iniziato domenica scorsa, quando l'uomo ha sentito vibrare il suo orologio mentre si dedicava al giardinaggio. L'Apple Watch lo stava allertando di un’irregolarità nel battito cardiaco, così il 65enne ha deciso di riposarsi e ha iniziato a sentire dolori alle braccia. Ha preso un antinfiammatorio, convinto di essersi solo stancato troppo.



Durante la notte, però, l’orologio, capace di controllare il battito cardiaco anche nel sonno, ha allertato nuovamente il 65enne, che preoccupato è corso in ospedale, appena in tempo per salvarsi dall’infarto.



"L'Apple Watch" mi ha preso per i capelli, non avrei mai pensato che la tecnologia potesse fare certe cose - ha dichiarato Vincenzo a Il Messaggero – da quel giorno ho smesso di indossare qualunque altro orologio".