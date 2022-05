Roma, lite in strada per motivi di viabilità: uomo accoltellato

Un uomo è rimasto ferito a Roma durante una lite stradale.

La vittima ha riportato una lesione non grave al fianco sinistro. L'autore è stato bloccato e tratto in arresto dalle volanti e dal commissariato Trastevere per tentato omicidio. La lite sarebbe nata a un incrocio per una precedenza. La vittima, un 71enne italiano, era alla guida della sua auto e stava attraversando con semaforo verde quando sarebbe nato un

diverbio con un 50enne a piedi che avrebbe attraversato l'incrocio con il rosso. I due hanno discusso animatamente fino all'accoltellamento.