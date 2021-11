Roma, la barista minacciata dai no vax: "Accerchiata e insultata"

"Alcuni ragazzi mi hanno presa di mira, nel giro di pochi secondi l'attenzione della piazza si è rivolta al mio locale e io sono stata accerchiata e insultata". A parlare a "Pomeriggio Cinque" è la proprietaria di un bar a Roma che racconta come è stata attaccata con insulti e minacce da parte di alcuni no vax durante l'ultima manifestazione no Green pass al Circo Massimo. "Quello che è successo sabato non è un caso isolato. Ha fatto clamore perché qualcuno lo ha filmato, ma queste situazioni ne ho vissute già tantissime", spiega la donna che avrebbe scatenato l'ira dei manifestanti dopo aver chiesto ad alcuni di loro, seduti ai tavoli del suo bar, il Green pass.

"È stata una giornata piena di polemiche e tensione, quando alcuni clienti non hanno voluto mostrarmi il Green pass ho deciso di chiamare i carabinieri - racconta la donna ai microfoni di Canale 5 - alcuni di loro appena sono uscita fuori al locale, nell'attesa della volante, mi hanno accerchiata, indirizzato cori e insultata", conclude.