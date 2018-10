Roma, l'ex ministro Grilli aggredito e rapinato davanti alla figlia

L'ex ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, è stato aggredito e rapinato in pieno giorno in zona ponte Milvio, a Roma. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio in via Salsomaggiore. L'economista, mentre era in compagnia della figlia, è stato avvicinato da due banditi italiani che lo hanno spinto a terra strappandogli dal polso un prezioso orologio del valore di 12mila euro. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di uno scooter.