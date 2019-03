Roma, interrompe la messa trasmessa in tv urlando "sono Dio sceso in terra"

Paura alla santa messa della prima domenica di Quaresima alla basilica romana di Sant'Andrea delle Fratte. Un uomo si è avvicinato all'altare subito dopo l'omelia e, utilizzando il microfono del sacerdote, si è proclamato "Dio sceso sulla terra". La messa - che era registrata per essere poi trasmessa da Rete 4 - è stata sospesa finché le forze dell'ordine non hanno allontanato l'uomo, un italiano di mezza età, in evidente stato di agitazione.

Diversi fedeli e religiosi hanno cercato di allontanare l'uomo che non voleva essere avvicinato da nessuno e molte persone sono uscite per paura di reazioni violente. "Non è la prima volta che succede, abbiamo avuto un altro episodio simile un anno e mezzo fa - hanno poi spiegato i frati Minimi, cui appartiene la chiesa -. Chiederemo che d'ora in avanti ci sia un presidio delle forze dell'ordine durante le celebrazioni, soprattutto quelle che vengono trasmesse in diretta".