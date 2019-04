Roma, infarto dopo una disperata corsa per prendere un treno: 33enne salvato a Termini

Alla stazione di Roma Termini , intorno alle 20 di sabato, un 33enne cittadino indiano, dopo una folle corsa per salire su un treno diretto a Napoli , accusa un malore, si accascia a terra all'interno della carrozza e sviene: si tratta di infarto. Immediata la richiesta di soccorsi, attivata anche grazie all'altoparlante. In pochi istanti si presenta un operatore del 118 fuori servizio che effettua un massaggio cardiaco e salva il 33enne.

Il "miracolo di Pasqua", riportato da RomaToday, è avvenuto al binario 14. Alle 20 la stazione Termini era particolarmente affollata per gli spostamenti in vista delle festività e il salvataggio, avvenuto anche grazie all'intervento successivo di un'ambulanza, ha fatto esplodere un grande applauso dei passeggeri.



"Aveva da poco finito il turno - racconta una passeggera diretta a Napoli -. Il soccorritore per oltre 10 minuti ha praticato disperatamente un massaggio cardiaco. A un certo punto gli hanno portato il defibrillatore, credo sia stato decisivo". Dopo l'attivazione del numero unico per l'emergenza è giunta sul posto un'ambulanza che ha proseguito il massaggio. "L'intervento sarà durato in tutto una mezz'ora. L'abbiamo visto riprendersi. Quando ci hanno detto che il cuore è ripartito qualcuno ha iniziato ad applaudire". L'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I di Roma e le sue condizioni sarebbero ora sotto controllo.