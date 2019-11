Roma, individuate coperture per proseguire linea C della metro

Individuate le coperture finanziarie per il proseguimento della linea C della metropolitana di Roma fino a Piazza Venezia. E' quanto emerso dall'incontro tra Paola De Micheli e il sindaco Virginia Raggi. Il ministro dei Trasporti ha formalizzato la disponibilità a finanziare il prolungamento delle gallerie, già oggetto di un progetto presentato da Roma Capitale. "Le talpe non si fermeranno ai Fori Imperiali", ha dichiarato la Raggi.