Roma, suore-pirata investono giovane sulle strisce: "Alzati e cammina, non ti sei fatta niente"

A denunciare l'episodio una 34enne congolese; riscontri da alcuni testimoni. Le religiose erano su un furgoncino e non si sarebbero fermate per soccorrere e aspettare i vigili

L'incidente a Roma L'investimento sarebbe avvenuto domenica 15 ottobre a Roma, all'incrocio tra viale Quattro Venti e piazza Francesco Cucchi. Stando alla ricostruzione della vittima, una 34enne rifugiata politica originaria del Congo, un furgoncino con a bordo un gruppo di suore l'ha investito mentre attraversava sulle strisce pedonali.

"Mi hanno presa a un fianco e mi hanno detto che non mi ero fatta niente, come se stessi facendo finta, sostenendo anche non stessi attraversando sulle strisce, prima di andare via", riporta La Repubblica.

La 34enne è stata ricoverata per due giorni all'ospedale San Camillo. Accusa, a distanza di una settimana, ancora dolori a una gamba e non riuscirebbe a camminare bene. Ai vigili la donna ha fornito la targa del furgone e a confermare la sua versione ci sarebbero alcuni testimoni.

Le suore risiederebbero in un convento nei pressi di Villa Pamphilj.