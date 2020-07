Roma, incidente in un cantiere: due operai muoiono precipitando da 20 metri

Due operai sono morti mentre lavoravano in un cantiere edile, a Roma. Si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. La polizia è sul posto per gli accertamenti: sembra che le due vittime stessero tagliando una trave quando sono cadute, facendo un volo di oltre 20 metri. Per i soccorritori non è stato ancora possibile recuperare i corpi.