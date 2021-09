Roma, incendio in ex fabbrica di penicillina a San Basilio: un ustionato

ansa

Un incendio è divampato nella ex fabbrica di penicillina di San Basilio, a Roma. Le fiamme hanno colpito rifiuti e alloggi di fortuna tra il primo e il secondo piano, e sono state domate dai vigili del fuoco. Un cittadino di origini nigeriane è rimasto ustionato a una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Non ci sarebbero altre persone coinvolte.