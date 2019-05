Roma, Imen Chatbouri uccisa: un video inchioda killer ex campionessa

Come scrive il Messaggero, dalla ricostruzione delle immagini è emerso che la ragazza la sera dell'omicidio è uscita da un locale in piazza Venezia con un uomo, probabilmente straniero; poi si è allontanata da sola verso Trastevere. L'uomo l'ha seguita da lontano, senza farsi mai vedere. Finché l'ex campionessa non si è fermata sul Ponte Sisto, è annebbiata dagli alcolici, e si appoggia sul parapetto. Lui è arrivato e senza esitare la prende dalle caviglie e la lancia dal ponte per poi fuggire.



Il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Antonio Verdi, ora, procedono per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. E con gli agenti della Mobile e del Commissariato Trevi Campo Marzio stanno scandagliando gli ultimi contatti della donna. Dalla rosa dei sospettati è uscito per ora l’ultimo fidanzato, un trentenne con cui l’ex atleta tunisina era legata da poche settimane: la fisionomia non corrisponderebbe a quella dell’individuo immortalato dalle telecamere. Ma non si esclude comunque un movente passionale.