Roma, i vigili contro il nuovo comandante (che viene dall'Esercito): "Non faremo più multe"

Non c'è pace per i vigili di Roma. Dopo velenosi dossier e scandali (sesso nell'auto di servizi0), la nomina di un generale dell'Esercito, Paolo Gerometta, al posto del comandante Stefano Napoli, ha scatenato nuove polemiche. "Non faremo più multe", fanno sapere dall'Arvu, l' associazione con oltre 2mila iscritti, aggrappandosi a questione burocratiche per mettere in atto la protesta. Sull'"ammutinamento", si mostra tranquillo Gerometta, con missioni in Libano e Kosovo: "Le minacce non mi hanno mai fatto paura. E se serve, il pugno duro so usarlo".