Roma, furti e violenza nei pressi del Colosseo: le immagini di "Striscia la Notizia"

Presi di mira sono perlopiù i turisti che a Roma rischiano di subire continui furti. A dimostrarlo è "Striscia la Notizia" che denuncia la presenza di alcune bande di ladri che, divise per zona, agiscono per derubare i turisti in visita al Colosseo. Jimmy Ghione, l'inviato del tg satirico di Canale 5, mostra i ladri in azione mentre monitorano le auto in sosta per capire cosa è possibile sottrarre arrivando anche a sfondare i finestrini.

Leggi Anche Milano, Valerio Staffelli mette in guardia i passeggeri della metro dalle borseggiatrici

Non solo auto in sosta, ma anche gruppi di turisti. "Striscia la Notizia" mostra le immagini di un ragazzo che tenta di sottrarre uno zaino lasciato per qualche minuto incustodito. Quando viene scoperto l'uomo si dilegua velocemente, ma dopo poco ci riprova sfilando uno smartphone a un turista che se ne accorge e lo rincorre. Sembrerebbe inoltre che le bande siano divise in zone e quando una "invade" il territorio dell'altra esplodono violenti risse. "Striscia la Notizia" riesce a documentare anche questo e mostra, sempre a due passi dal Colosseo, una maxi rissa sedata poi dall'intervento delle forze dell'ordine.