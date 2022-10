Roma, il fidanzato le propone sesso a tre col fratello: lei rifiuta e i due cercano di violentarla

I fatti sono successi all'interno dell'appartamento del fidanzato della vittima. Nell'abitazione era

presente anche la madre dei due fratelli

, la quale avrebbe cercato di convincere la ragazza a non chiamare le forze dell'ordine.

Il tentativo di violenza sessuale non sarebbe riuscito. La ragazza, come ha raccontato lei stesso agli agenti, infatti è riuscita a fuggire in strada, ma è stata inseguita dai due e qui è iniziata una colluttazione. Solo l'arrivo della polizia ha fatto sì che la lite si interrompesse. La giovane, accompagnata in ospedale, al momento

non ha formalizzato la denuncia