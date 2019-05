Roma, elemosiniere del Papa riattiva la corrente in uno stabile occupato: aperta un'inchiesta

L'edificio era al buio e senza acqua da più di tre giorni. Per questo il cardinale ha deciso di sua iniziativa di riattivare la corrente dell'edificio in via di Santa Croce in Gerusalemme, in zona San Giovanni. "Non l'ho fatto perché ero ubriaco - ha spiegato Krajewski -. C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi".